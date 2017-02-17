Три дорогостоящих автомобиля сгорели во Владивостоке

Во Владивостоке сгорели три иномарки, сообщает корреспондент РИА VladNews. Инцидент произошел в районе улицы Басаргина, 33.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны сегодня, 17 февраля, в 3 часа 4 минуты. На место происшествия пожарные прибыли в 3 часа 15 минут. Горели три дорогостоящих автомобиля: Nissan Patrol, Lexus и Toyota Harrier. Возгорание было локализовано спустя 6 минут, а в 4 часа 24 минуты — ликвидировано полностью. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

Всего при тушении задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.