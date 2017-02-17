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06:51 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске мужчина попросил сдачу со взятки у полиции

У продавца рыбы не было при себе «мелких» денег.

Житель города попытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов и ждал от них сдачу в 300 рублей. Теперь нелегальному предпринимателю придётся заплатить штраф в 30 раз больше.

«Он торговал около своей машины замороженной рыбой, не имея при себе никаких разрешений на это. Когда сотрудники правоохранительных органов хотели составить административный протокол, 31-летний новосибирец предложил обойтись без бумаг. Мужчина сказал, что заработал только 700 рублей, после чего достал купюру номиналом в 1000 и потребовал у полицейских сдачу,» — сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Новосибирца обвинили в статьях по приготовлению к преступлению, покушению на преступление, а также дачу взятки. Нелегальному продавцу судом назначен штраф в тридцатикратном размере от данной им 1000 рублей.

Времени на погашение у должника немного — 60 дней. Если он не уложится в срок, то его могут посадить.

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