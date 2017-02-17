ФСБ задержала на Сахалине группу мигрантов, пытавшихся уехать в Сирию воевать за ИГ

В ведомстве пояснили, что мигранты направлялись в Сирию «под идеологическим воздействием одного из членов данной группы».

По данным ФСБ, мигранты длительное время находились в России нелегально. Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы на Сахалине и взятку, а также был объявлен в розыск властями Узбекистана за преступления экстремистской направленности и наемничество.

В ФСБ добавили, что четырех иностранцев уже отправили на родину по решению суда и передали зарубежным правоохранителям для привлечения к ответственности. Въезд на территорию России всем задержанным был запрещен по решению властей, рассказали «РИА Новостям» правоохранители.