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05:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФСБ задержала на Сахалине группу мигрантов, пытавшихся уехать в Сирию воевать за ИГ

На Сахалине задержана группа выходцев из Центральной Азии, намеревавшаяся уехать в Сирию воевать в рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ: запрещена в России), сообщает пограничное управление ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"
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В ведомстве пояснили, что мигранты направлялись в Сирию «под идеологическим воздействием одного из членов данной группы».

По данным ФСБ, мигранты длительное время находились в России нелегально. Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы на Сахалине и взятку, а также был объявлен в розыск властями Узбекистана за преступления экстремистской направленности и наемничество.

В ФСБ добавили, что четырех иностранцев уже отправили на родину по решению суда и передали зарубежным правоохранителям для привлечения к ответственности. Въезд на территорию России всем задержанным был запрещен по решению властей, рассказали «РИА Новостям» правоохранители.

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