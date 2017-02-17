Хабаровский пенсионер выстрелил из травмата в доставщика корма для животных

В одном из жилых домов Кировского района пенсионер, вооруженный травматическим пистолетом, ранил сотрудника зоомагазина, который доставлял товар жильцу этого же подъезда, сообщает портал «Губерния».

Мешков с кормом было несколько, и чтобы каждый раз не открывать подъездную дверь, 24-летний экспедитор подпер ее. Пенсионеру, 61-летнему мужчине, живущему на первом этаже, это не понравилось: он не выносит холода. Пожилой мужчина высказал курьеру претензии. В ответ, как утверждает пенсионер, доставщик корма стал ему грубить, а потом ударил его трубой. Оружие пенсионер достал якобы в целях самообороны.

Пострадавший молодой человек придерживался другой версии произошедшего. По его словам, пенсионер уже вышел с пистолетом в руках и начал угрожать ему; экспедитор хотел обезоружить пожилого мужчину, ударив его металлической трубой, но тот успел выстрелить.

Раненный в плечо экспедитор вызвал полицейских. Те в первую очередь заинтересовались хозяином травматического «Вальтера». Выяснилось, что пенсионер владеет травматом легально, есть у него и другое оружие.

Пострадавшему вызвали врачей, однако было совершенно ясно, что рана жизни не угрожает.