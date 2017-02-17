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04:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Необычное ДТП под Хабаровском: фура из США врезалась в корейский Daewoo и российский КамАЗ

Несмотря на масштаб ДТП, в аварии никто не пострадал.

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

«Интернациональное» ДТП с участием двух большегрузов и одной легковушки произошло под Хабаровском. Несмотря на то, что в аварию попало сразу несколько автомобилей, в происшествие никто не пострадал, сообщил корр. ИА AmurMedia старший государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю капитан полиции Вячеслав Бондарев.

— ДТП произошло 16 февраля в 12:00. Водитель Freightliner не выдержал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей иномаркой Daewoo. В результате, водитель иномарки потерял управление и врезался в КамАЗ. Авария произошла на 26 километре трассы Хабаровск-Владивосток. В результате столкновения никто не пострадал, — сообщил Вячеслав Бондарев.

Как добавил инспектор отделения пропаганды, причиной столкновения стали плохие погодные условия.

При этом Вячеслав Бондарев добавил, что несмотря на бушевавший в последнее время снегопад, за минувшие сутки число ДТП возросло незначительно.

— За последние сутки, на момент снежного циклона, у нас на краевых трассах было зафиксировано 8 ДТП с 12 пострадавшими. В самом Хабаровске было оформлено 56 автомобильных аварий с материальным ущербом. Для сравнения, в среднем, за последнее время мы фиксировали на 10−20 ДТП меньше чем, например, 16 февраля, — добавил Вячеслав Бондарев.

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