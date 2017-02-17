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04:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Почтальон-расхититель отделалась легким наказанием в Приморье

В Приморье вступил в силу приговор бывшему почтальону и ее сообщнику, которые обвинялись в краже пенсий и соцпособий, сообщает ИА «Дейта».

В ноябре 2016 года Дальнереченский районный суд вынес приговор бывшему почтальону отделения почтовой связи и ее знакомому, которые были осуждены за хищение денег.

Организатором преступлений стал местный житель, осужденный за разбойное нападение и отбывавший в это время наказание в исправительной колонии в Приморье.

«Он предложил своей знакомой, которая работала почтальоном в Дальнереченске, похитить денежные средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, с помощью лженападений на нее во время рабочего дня. Действуя согласно разработанному плану, его соучастница в декабре 2015 года и в апреле 2016 года дважды инсценировала разбойные нападения, во время которых у нее якобы похитили деньги на на общую сумму свыше 315 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Полиции женщина сообщила, что на нее напали на улице в то время, когда она собиралась сделать поквартирный обход местных жителей для выплаты им пенсий и пособий.

После последнего случая инсценировки ограбления почтальона разоблачили, у нее изъяли часть похищенных денег. Как пояснила фигурантка, на преступление ее толкнули долги по кредитам.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил организатора преступлений к четырем с половиной годам лишения свободы.

«По совокупности приговоров ему окончательно определено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Его сообщнице суд назначил два с половиной года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

«Не согласившись с приговором, организатор преступлений обжаловал его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

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