Хабаровчанин разобрал на запчасти чужой грузовик

Мужчина оставил машину стоимостью 240 тысяч рублей у родственника. Грузовик стоял во дворе частного дома в Краснофлотском районе. Когда потерпевший решил забрать автомобиль, выяснилось, что грузовик исчез.

Машину разобрал на запчасти и сдал в пункт приема металлолома родственник заявителя. Фигурант написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.