В Ревде из-за заснеженной автодороги ВАЗ въехал в «Мицубиси»

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль «Мицубиси-Кантер».

Как показало обследование места происшествия, на асфальтобетонном покрытии имеется снежная колея глубиной до 7 см.

Это создают угрозу для безопасности дорожного движения, и является следствием отсутствия контроля за выполнением работ со стороны администрации городского округа и неудовлетворительного выполнения контрактных обязательств со стороны подрядной организации ООО «Новатор».

Госавтоинспекцией был составлен административный протокол. К административной ответственности уже привлечен руководитель подрядной организации и выдано предписание на устранение выявленных недостатков. Как ранее сообщало,