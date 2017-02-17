В Ревде из-за заснеженной автодороги ВАЗ въехал в «Мицубиси»
В городе Ревда Свердловской области на улице 9 Мая произошла автоавария, в результате которой один человек получил травмы.
В городе Ревда Свердловской области на улице 9 Мая произошла автоавария, в результате которой один человек получил травмы.
Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль «Мицубиси-Кантер».
Как показало обследование места происшествия, на асфальтобетонном покрытии имеется снежная колея глубиной до 7 см.
Это создают угрозу для безопасности дорожного движения, и является следствием отсутствия контроля за выполнением работ со стороны администрации городского округа и неудовлетворительного выполнения контрактных обязательств со стороны подрядной организации ООО «Новатор».
Госавтоинспекцией был составлен административный протокол. К административной ответственности уже привлечен руководитель подрядной организации и выдано предписание на устранение выявленных недостатков. Как ранее сообщало,
Как ранее сообщало Накануне.RU, в России стало меньше ДТП