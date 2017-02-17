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05:15 (мск), источник: АиФ Иркутск

Автокран и поезд столкнулись на переезде в Иркутской области

В Иркутской области выясняют обстоятельства столкновения автокрана и поезда.

Инцидент произошел 16 февраля в 19:20 в Тайшетском районе. На железнодорожном переезде между станциями Бирюсинск и Тайшет водитель грузового автокрана «МАЗ» сбил плиту и выехал на рельсы перед приближающимся грузовым поездом.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Перед ударом водитель автокрана успел выскочить из салона автомобиля. Этот момент попал на видео:

В результате аварии автомобилиста с травмами доставили в больницу Бирюсинска. ДТП на график движения поездов не повлияло.

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