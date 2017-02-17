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05:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Два лесовоза перевернулись на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

Прибывшим на место происшествия спасателям из Амурского спасательного центра пришлось также вытаскивать из кювета два легковых автомобиля.

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Два перевернувшихся лесовоза пришлось возвращать на дорогу спасателям на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Помимо этого, сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать из кювета два легковых автомобиля, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Амурского спасательного центра МЧС России.

Около 19 часов 16 февраля дежурному по Амурскому спасательному центру МЧС России от одного из участников дорожного движения поступила информация, что на 54 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре из-за наледи на дороге водитель лесовоза не справился с управлением и допустил съезд с трассы. Лесовоз в момент аварии шёл без груза.

На место происшествия была направлена аварийно-спасательная машина. Прибыв на место, спасатели при помощи буксировочного троса вернули тяжелый лесовоз на дорожное полотно.

Второе происшествие произошло в 20:40 на 45 километре федеральной трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре легковой автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение (в результате заноса). Прибывший на место происшествия расчет сил постоянной готовности Амурского спасательного центра МЧС России помог автомобилю вернуться на дорожное полотно, где он смог продолжить свое движение самостоятельно. В обоих случаях ни люди, ни техника не пострадали.

Поздней ночью 17 февраля в 01:40 на пульт дежурного по Амурскому спасательному центру МЧС России поступила информация о том, что на 49 километре Хабаровского района произошло опрокидывание груженого лесовоза. Незамедлительно к месту происшествия был отправлен расчет сил постоянной готовности центра на аварийно-спасательном автомобиле КамАЗ-43118. По прибытии на место, спасатели оказали помощь попавшему в ДТП автолюбителю, затем были организованы работы по возвращению слетевшего в кювет прицепа на дорожное полотно. Во время работ по подъему лесовоза для безопасности остальных участников дорожного движения спасатели несколько раз перекрывали трассу. Для этого на место происшествия также прибыла аварийно-спасательная машина на базе Газели от Амурского спасательного центра МЧС России. Пострадавших нет.

Через несколько часов в 07:50 после возвращения спасателей, дежурному по Амурскому спасательному центру поступила информация о перевернувшимся микроавтобусе на 32 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на бок, по счастливой случайности водитель отделался лишь легким испугом.

Для оказания помощи по вызволению микроавтобуса и возвращению его на дорожное полотно был отправлен расчет сил постоянной готовности центра на аварийно-спасательной машине КамАЗ-43118. Спасателям потребовалось около часа, чтобы поставить автомобиль на колеса и отбуксировать в безопасное место.

Как сообщил начальник Амурского спасательного центра МЧС России Михаил Морозов, особо аварийным участком дороги, где и происходит наибольше количество ДТП, считается 48−54 километр трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.

— Участок федеральной дороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре с 48 по 54 километр аварийно-опасный, во время обильных снегопадов количество съездов автомобилей в кювет здесь возрастает, также не редки случаи, когда тяжеловозы не могут преодолеть крутой подъем дороги. Во время прохождения циклона на территории Хабаровского края спасатели Амурского спасательного центра держат этот участок на особом контроле, — рассказал Михаил Морозов.

МЧС России просит автолюбителей быть предельно внимательными при движении, особенно во время неблагоприятных погодных условий.

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