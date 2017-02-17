Два лесовоза перевернулись на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
Прибывшим на место происшествия спасателям из Амурского спасательного центра пришлось также вытаскивать из кювета два легковых автомобиля.
Прибывшим на место происшествия спасателям из Амурского спасательного центра пришлось также вытаскивать из кювета два легковых автомобиля.
Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.
Два перевернувшихся лесовоза пришлось возвращать на дорогу спасателям на трассе Хабаровск —
Около 19 часов 16 февраля дежурному по Амурскому спасательному центру МЧС России от одного из участников дорожного движения поступила информация, что на 54 километре трассы Хабаровск —
На место происшествия была направлена
Второе происшествие произошло в 20:40 на 45 километре федеральной трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре легковой автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение (в результате заноса). Прибывший на место происшествия расчет сил постоянной готовности Амурского спасательного центра МЧС России помог автомобилю вернуться на дорожное полотно, где он смог продолжить свое движение самостоятельно. В обоих случаях ни люди, ни техника не пострадали.
Поздней ночью 17 февраля в 01:40 на пульт дежурного по Амурскому спасательному центру МЧС России поступила информация о том, что на 49 километре Хабаровского района произошло опрокидывание груженого лесовоза. Незамедлительно к месту происшествия был отправлен расчет сил постоянной готовности центра на
Через несколько часов в 07:50 после возвращения спасателей, дежурному по Амурскому спасательному центру поступила информация о перевернувшимся микроавтобусе на 32 километре трассы Хабаровск —
Для оказания помощи по вызволению микроавтобуса и возвращению его на дорожное полотно был отправлен расчет сил постоянной готовности центра на
Как сообщил начальник Амурского спасательного центра МЧС России Михаил Морозов, особо аварийным участком дороги, где и происходит наибольше количество ДТП, считается 48−54 километр трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.
— Участок федеральной дороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре с 48 по 54 километр
МЧС России просит автолюбителей быть предельно внимательными при движении, особенно во время неблагоприятных погодных условий.