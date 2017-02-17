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07:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пожар уничтожил дом, оставив две семьи без крова

Пожар произошёл накануне вечером в частном секторе на 6-й Восточной.

Накануне, 16 февраля, в паблике «Омск ВК» очевидцы сообщили о крупном пожаре на улице 6-й Восточной в Центральном округе. Горел частный двухквартиный дом. На фотографии с места событий виден огромный столб дыма, поднимающийся в тёмное небо.

Главное управление МЧС по Омской области информирует, что звонок с сообщением о пожаре поступил в 20:20. На место происшествия выехали 29 пожарных на шести спецмашинах. Спасатели потушили открытое горение лишь спустя полчаса, в 20:50. Полностью пожар был ликвидирован в 22:59.

Местная жительница в комментарии к посту в паблике пишет, что люди остались живы. Когда загорелся дом, они были у соседей. Однако здание сгорело полностью. Обе семьи, жившие в квартирах, остались без крыши над головой.

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