В Красноярске родственники ищут пропавшую молодую москвичку

Как рассказали волонтеры из группы «Поиск пропавших детей-Красноярск», в нашем городе пропала молодая девушка Любовь Подгорная, которая приехала из Москвы.

Как стало известно, 29 октября 2016 года Люба со своим парнем улетела в Красноярск. Вплоть до 18 января 2017 года она общалась с мамой и подругой. Но с 19 января на связь не выходила. Родные и друзья очень за нее переживают.

Приметы девушки: рост 163 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые, носит косу или пучок. На верхней губе родинка, в правом ухе два прокола, в левом — пять. Девушка была одета в серое зимнее пальто, серую толстовку, голубые джинсы и черные высокие сапоги.