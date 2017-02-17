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06:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске родственники ищут пропавшую молодую москвичку

Девушка прилетела в наш город с молодым человеком и перестала выходить на связь.

Как рассказали волонтеры из группы «Поиск пропавших детей-Красноярск», в нашем городе пропала молодая девушка Любовь Подгорная, которая приехала из Москвы.

Как стало известно, 29 октября 2016 года Люба со своим парнем улетела в Красноярск. Вплоть до 18 января 2017 года она общалась с мамой и подругой. Но с 19 января на связь не выходила. Родные и друзья очень за нее переживают.

Приметы девушки: рост 163 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые, носит косу или пучок. На верхней губе родинка, в правом ухе два прокола, в левом — пять. Девушка была одета в серое зимнее пальто, серую толстовку, голубые джинсы и черные высокие сапоги.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении просят позвонить по телефонам: 8−495−694−82−82, 8−495−694−02−40,102 или 8−950−9966−066 — волонтеры.

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