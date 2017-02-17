В Красноярске родственники ищут пропавшую молодую москвичку
Девушка прилетела в наш город с молодым человеком и перестала выходить на связь.
Девушка прилетела в наш город с молодым человеком и перестала выходить на связь.
Как рассказали волонтеры из группы «Поиск пропавших детей-Красноярск», в нашем городе пропала молодая девушка Любовь Подгорная, которая приехала из Москвы.
Как стало известно, 29 октября 2016 года Люба со своим парнем улетела в Красноярск. Вплоть до 18 января 2017 года она общалась с мамой и подругой. Но с 19 января на связь не выходила. Родные и друзья очень за нее переживают.
Приметы девушки: рост 163 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы
Всех, кто