Житель Прикамья спас на пожаре пенсионера

Житель Нытвы спас на пожаре пожилого мужчину. Вечером 15 февраля 33-летний Константин Лапихин возвращался в Нытву из посёлка Уральский. Мужчина работает инспектором надзорной деятельности и профилактики в МЧС. От диспетчера он узнал о пожаре и понял, что находится недалеко. Ещё до приезда пожарных Константин добрался до горящего дома. Соседи сказали, что в квартире может быть два человека. Инспектор выбил дверь и вошёл в окутанную дымом квартиру. Первым он нашёл 71-летнего мужчину. Константин вынес пострадавшего на руках на улицу. А вот женщину спасти он уже не успел. К дому подъехала пожарная техника.

«На полу в комнате пожарные обнаружили 66-ти летнюю женщину без признаков жизни, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Горели домашние вещи. Вокруг были разбросаны окурки, стояла пепельница. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении».

Кстати, в обязанности инспектора Константина Лапихина не входит спасать людей на пожаре. Но пройти мимо чужой беды он не смог. Константин служит в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому району с 2004 года. Поступком Константина по праву гордятся его жена и сын Илья.