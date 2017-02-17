Причина смерти экс-солистки «Лицея» во Владивостоке до сих пор не установлена

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

Судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой следователи должны были сделать выводы о причине смерти певицы Жанны Роштаковой во Владивостоке, до сих пор не завершена. Оперативно провести ее помешали гнилостные изменения тела, пролежавшего несколько часов в ванной, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Напомним, 11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская во Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась известная певица Жанна Роштакова.

«Доследственная проверка еще продолжается, так как не готовы результаты судмедэкпертизы», — отметили в региональном управлении СКР, уточнив, что исследование затянулось из-за наличия гнилостных изменений трупа.

Но это не говорит о том, что Жанна Роштакова умерла длительное время назад.

Как пояснил в беседе с корр. агентства врач-патологоанатом, обычно процесс гниения начинается уже через 3−4 часа после смерти, но первоначально внешне это незаметно. Между тем, в кишечнике активизируются гнилостные бактерии, в животе образуется большое количество газов. И уже образовавшиеся гнилостные газы проникают через стенки кишечника и начинают распространяться по кровеносным сосудам по всему телу. В теплых и влажных условиях процесс гниения происходит на порядок раньше.

Справка: Жанна Роштакова — лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя Звезда» (1999) в Юрмале. Победитель конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003), некоторое время была солисткой в группе «Лицей». Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки — песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский.

В начале 2000-х годов Жанна Роштакова непродолжительное время была участницей известной в то время группы «Лицей». Но в 2007 году переехала из Москвы в столицу Приморья. Во Владивостоке занималась различными проектами, самым известным из которых стал «Звездный концерт», собравший на одной сцене профессиональных исполнителей и приморских селебрити.