Сбежавший с места ДТП водитель вернулся за зеркалом

16 февраля около 8.20 утра на участке безымянной дороги, ведущей от улицы Большая к Путевой в микрорайоне «Затон», произошло ДТП, в котором пострадали трое пешеходов. Как пояснили пострадавшие, они двигались по обочине, так как тротуаров на этом участке нет. В это время их задел встречный автомобиль, который с места происшествия скрылся.

— Трое парней 16, 17 и 19 лет обратились в ГИБДД с заявлением о ДТП. Один из них получил ушиб ноги, двое других не пострадали. Полиция объявила в розыск белый седан, предположительно Volkswagen, — рассказал корреспонденту VN.ru начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Сергей Страдымов.

При столкновении автомобиль также получил легкие повреждения и лишился правого зеркала. Впрочем, на месте ДТП его так и не обнаружили. Предположительно, водитель вернулся на место преступления и забрал предательскую улику с собой.

В минувшие выходные на трассе «Новосибирск-Павлодар» погиб 36-летний пешеход, который перебегал дорогу перед приближающимся автобусом. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Неделей ранее под колеса автомобиля попала ученица автошколы, которая перебегала дорогу в неположенном месте. К счастью, женщина получила незначительные травмы, а водитель отделался стрессом и потерянным зеркалом заднего вида. В соцсетях этот случай вызвал бурное обсуждение. «Ну и как ей давать права, если она привыкла нарушать?» — таким вопросом задавались критикующие.