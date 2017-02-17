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07:19 (мск), источник: VN.RU

Сбежавший с места ДТП водитель вернулся за зеркалом

Автоинспекция разыскивает белый седан, предположительно марки Volkawagen, который сбил трех человек на обочине в Ленинском районе Новосибирска, после чего скрылся с места происшествия. Позже водитель вернулся за оставленным на месте ДТП зеркалом, но сумел скрыться незамеченным. Пострадавшие отделались ушибами.

16 февраля около 8.20 утра на участке безымянной дороги, ведущей от улицы Большая к Путевой в микрорайоне «Затон», произошло ДТП, в котором пострадали трое пешеходов. Как пояснили пострадавшие, они двигались по обочине, так как тротуаров на этом участке нет. В это время их задел встречный автомобиль, который с места происшествия скрылся.

— Трое парней 16, 17 и 19 лет обратились в ГИБДД с заявлением о ДТП. Один из них получил ушиб ноги, двое других не пострадали. Полиция объявила в розыск белый седан, предположительно Volkswagen, — рассказал корреспонденту VN.ru начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Сергей Страдымов.

При столкновении автомобиль также получил легкие повреждения и лишился правого зеркала. Впрочем, на месте ДТП его так и не обнаружили. Предположительно, водитель вернулся на место преступления и забрал предательскую улику с собой.

В минувшие выходные на трассе «Новосибирск-Павлодар» погиб 36-летний пешеход, который перебегал дорогу перед приближающимся автобусом. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Неделей ранее под колеса автомобиля попала ученица автошколы, которая перебегала дорогу в неположенном месте. К счастью, женщина получила незначительные травмы, а водитель отделался стрессом и потерянным зеркалом заднего вида. В соцсетях этот случай вызвал бурное обсуждение. «Ну и как ей давать права, если она привыкла нарушать?» — таким вопросом задавались критикующие.

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