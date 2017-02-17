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06:10 (мск), источник: Интерфакс

Хабаровские живодерки признали свою вину и раскаялись

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Девушки, обвиняемые в жестоких истязаниях и убийствах кошек и собак в Хабаровске, полностью признали свою вину в ходе расследования, сообщил агентству «Интерфакс» прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.

Источник: РИА "Новости"

«Признательные показания они дали после предъявления обвинения в окончательной редакции. Они также раскаиваются в совершенных деяниях. Суд должен учесть их отношение к содеянному», — сказал Острянин.

По его словам, проведенная в Хабаровске комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что девушки не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики.

В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего.
Игорь Острянинпрокурор

Как сообщалось, уголовное дело хабаровских живодерок направлено в суд. Девушек обвиняют в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), а также в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

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По версии следствия, две несовершеннолетние фигурантки дела летом 2016 года в Хабаровске издевались над животными и убивали их. Их жертвами стали птицы, кошки и собаки, всего не менее 15 представителей животного мира.

Факты насилия над животными вызвали широкий резонанс в обществе. Зоозащитники в более чем 70 городах России провели пикеты и митинги с требованием справедливого наказания для девушек и ужесточения санкций статьи 245 УК РФ, запускали протестные акции в интернете. Накануне представители зоозащитных организаций также запустили онлайн-флешмоб за справедливый суд над девушками.

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