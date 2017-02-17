В Добрянке мужчина вышел из банка и пропал
Николая Бецких ищут с 20 января.
Николая Бецких ищут с 20 января.
34-летний мужчина пропал в городе Добрянка Пермского края. 20 января около 11 часов его видели у здания банка по улице Победы. С тех пор о нём нет известий.
Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, овальное лицо, волосы
Был одет во всё чёрное — куртка, болоньевые штаны, кроссовки, вязаная шапка.
Всех, кто видел Николая Бецких, просят позвонить по телефонам: 02, (34265)2−67−29, 2−19−80.