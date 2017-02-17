В Добрянке мужчина вышел из банка и пропал

34-летний мужчина пропал в городе Добрянка Пермского края. 20 января около 11 часов его видели у здания банка по улице Победы. С тех пор о нём нет известий.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, овальное лицо, волосы темно-русые, нет двух верхних зубов, над левой бровью шрам 3 см, на плече — татуировка.