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07:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Добрянке мужчина вышел из банка и пропал

Николая Бецких ищут с 20 января.

34-летний мужчина пропал в городе Добрянка Пермского края. 20 января около 11 часов его видели у здания банка по улице Победы. С тех пор о нём нет известий.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, овальное лицо, волосы темно-русые, нет двух верхних зубов, над левой бровью шрам 3 см, на плече — татуировка.

Был одет во всё чёрное — куртка, болоньевые штаны, кроссовки, вязаная шапка.

Всех, кто видел Николая Бецких, просят позвонить по телефонам: 02, (34265)2−67−29, 2−19−80.

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