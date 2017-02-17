Секретарша погасила свои кредиты деньгами коллег с разреза

В течение двух лет женщина похитила у предприятия более 360 тыс. рублей, полагают стражи порядка. По их версии, этими деньгами секретарша гасила свои долги по кредитам.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.