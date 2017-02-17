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06:43 (мск), источник: Newslab.ru

Секретарша погасила свои кредиты деньгами коллег с разреза

Бывшую секретаршу одного из угольных разрезов в Канске уличили в растрате денег, которые выдавали ей на покупку канцелярии и оформление почтовой корреспонденции.

В течение двух лет женщина похитила у предприятия более 360 тыс. рублей, полагают стражи порядка. По их версии, этими деньгами секретарша гасила свои долги по кредитам.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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