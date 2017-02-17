В Красноярске из горящей пятиэтажки спасли трех человек

Из горящей газифицированной пятиэтажки по ул. Ладо Кецховели пожарные вывели трех жителей — мужчину, 19-летнюю девушку и ее 3-летнего брата. Пожар произошел в четверг, 16 февраля, около 15:15. Информация об этом появилась в ежедневной сводке ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Остальные жители дома сами покинули задымленный подъезд. По лестничным пролетам они смогли покинуть дом. Двум пострадавшим жителям понадобилась медицинская помощь. На место пожара им вызвали врачей скорой помощи.

«В 15:34 пожар ликвидирован. На тушение огня от МЧС России привлекались 13 человек и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 9 кв. метров. В настоящее время причины возгорания выясняют сотрудники МЧС.

Добавим, что 16 февраля, по словам очевидцев, одна из пожарных машин попала в ДТП с иномаркой. Спецавтомобиль, вероятно, спешил на место пожара по ул. Ладо Кецховели, но одна из машин не уступила дорогу и транспортные средства столкнулись. В ГИБДД пояснили, что в аварии обошлось без пострадавших.