Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Глава Пентагона не нашел, что ответить Шойгу
Как правильно организовать зону для сна?
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
06:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из горящей пятиэтажки спасли трех человек

Пострадавшим пришлось вызвать врачей скорой помощи.

Из горящей газифицированной пятиэтажки по ул. Ладо Кецховели пожарные вывели трех жителей — мужчину, 19-летнюю девушку и ее 3-летнего брата. Пожар произошел в четверг, 16 февраля, около 15:15. Информация об этом появилась в ежедневной сводке ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Остальные жители дома сами покинули задымленный подъезд. По лестничным пролетам они смогли покинуть дом. Двум пострадавшим жителям понадобилась медицинская помощь. На место пожара им вызвали врачей скорой помощи.

«В 15:34 пожар ликвидирован. На тушение огня от МЧС России привлекались 13 человек и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 9 кв. метров. В настоящее время причины возгорания выясняют сотрудники МЧС.

Добавим, что 16 февраля, по словам очевидцев, одна из пожарных машин попала в ДТП с иномаркой. Спецавтомобиль, вероятно, спешил на место пожара по ул. Ладо Кецховели, но одна из машин не уступила дорогу и транспортные средства столкнулись. В ГИБДД пояснили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Черное небо» предложили сделать брендом Красноярска
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь