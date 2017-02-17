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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Дзержинском районе Новосибирска вспыхнули два частных дома

Пожар в одном частном доме перекинулся на дом соседей и иномарку во дворе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Пожар произошел 16 февраля в 16 часов дня в Дзержинском районе Новосибирска. В доме по улице 1-ая Пойменная произошло возгорание. В результате пожара огнем был уничтожен один частный дом и поврежден по всей площади второй дом.

Также сгорел автомобиль «Тойота Королла», находившийся на участке. В 18:00 часов вечера пожар ликвидирован. На тушение пожара привлекались 8 единиц техники и 26 человек личного состава.

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