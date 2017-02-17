В Иркутской области пропал без вести молодой мужчина

В Приангарье полицейские разыскивают без вести пропавшего Сергея Новоселова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, 9 февраля в Железногорске-Илимском молодой мужчина ушел из дома и не вернулся. Приметы разыскиваемого: на вид 30−35 лет, рост 174 см, среднего телосложения, волосы темно- русые, стрижка короткая, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты. В день исчезновения мужчина был одет в болоньевый черный костюм из куртки и брюк, вязаную синюю шапку, войлочные ботинки серо-коричневого цвета.