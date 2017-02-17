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07:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области пропал без вести молодой мужчина

Житель региона несколько дней не появлялся дома.

Источник: https://38.мвд.рф

В Приангарье полицейские разыскивают без вести пропавшего Сергея Новоселова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, 9 февраля в Железногорске-Илимском молодой мужчина ушел из дома и не вернулся. Приметы разыскиваемого: на вид 30−35 лет, рост 174 см, среднего телосложения, волосы темно- русые, стрижка короткая, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты. В день исчезновения мужчина был одет в болоньевый черный костюм из куртки и брюк, вязаную синюю шапку, войлочные ботинки серо-коричневого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 02, 3−03−07.

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