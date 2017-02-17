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07:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Курагино семья из трех человек погибла от угарного газа

Погибшие оказались запертыми в собственном доме.

В поселке Курагино Красноярского края пожарные обнаружили в частном доме тела трех человек. Все погибшие получили смертельную дозу угарного газа. Пожарные не смогли реанимировать погибших.

Трагический инцидент произошел в четверг, 16 февраля, около 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что в доме проживали 45-летний мужчина, его 56-летняя жена и ее 20-летний сын-инвалид. Вечером в квартире начался пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что входная дверь была закрыла изнутри, а сами жильцы погибли от отравления угарным газом.

«Семью соседи характеризуют как благополучную. Рассматривается версия о неосторожном обращении с печным отоплением», — говорится в сообщении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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