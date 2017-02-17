В Курагино семья из трех человек погибла от угарного газа
Погибшие оказались запертыми в собственном доме.
Погибшие оказались запертыми в собственном доме.
В поселке Курагино Красноярского края пожарные обнаружили в частном доме тела трех человек. Все погибшие получили смертельную дозу угарного газа. Пожарные не смогли реанимировать погибших.
Трагический инцидент произошел в четверг, 16 февраля, около 21:00. Об этом сообщили в
Предварительно установлено, что в доме проживали 45-летний мужчина, его 56-летняя жена и ее 20-летний
«Семью соседи характеризуют как благополучную. Рассматривается версия о неосторожном обращении с печным отоплением», — говорится в сообщении.
В настоящее время назначена