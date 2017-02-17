Сбитые на «зебре» пешеходы во Владивостоке проведут в больнице не менее месяца — врачи

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

Сбитые на пешеходном переходе на острове Русском 16 февраля три человека, когда мини-внедорожник Toyota Cami въехал на «зебре» в группу людей, проведут в больнице не меньше месяца. На полное обследование таких пациентов, включая установка диагноза отводится от трех до пяти дней, сообщила ИА PrimaMedia заместителя главного врача Владивостокской клинической больницы № 2 Светлана Галактионова.

«В травматологическое отделение ВКБ № 2 доставлены три пациента, пострадавшие в результате ДТП на пешеходном переходе на о. Русский 16 февраля 2017 года. В настоящее время всем им оказана специализированная медицинская помощь. Тяжелых пациентов нет — состояние пострадавших оценивается как «средней степени тяжести. Добавим, что на полное обследование таких пациентов, включая установка диагноза, отводится от 3 до 5 дней», — рассказала Светлана Галактионова.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в результате аварии пострадали три пешехода: две женщины в возрасте 51 года и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы. По информации источника агентства в правоохранительных органах, у девушки 1998 года рождения диагностированы ушибы, у женщины 1965 года рождения — перелом бедра, ее сверстница получила перелом костей таза.

По словам участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги. Протаранившая пешеходов на «зебре» автоледи оказалась сотрудницей Приморского океанариума Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина не привлекалась.