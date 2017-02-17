Пьяные подростки зарезали новосибирского таксиста ради мобильного

Происшествие случилось 31 августа 2016 года в городе Татарск в Новосибирской области. Двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, в процессе распития спиртных напитков решили вызвать такси, завладеть автомашиной и другим ценным имуществом, напасть на водителя и его убить.

Ночью подросток заказал такси. Молодые люди обманным путем заставили водителя выйти из салона, после нанесли ему более 20 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

После убийства молодые люди украли два мобильных телефона из салона жертвы и аккумулятор.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 162 (разбой), ст. 105 (убийство) УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемых, дело рассмотрит Новосибирский областной суд.