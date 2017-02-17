Пьяные свиристели массово впали в кому, переев мерзлых ягод в Магнитогорске
Как спасти пернатых, попавших в аналогичную ситуацию.
Как спасти пернатых, попавших в аналогичную ситуацию.
Жительница Магнитогорска (Челябинская область) сняла видео с десятком безжизненно лежащих в снегу свиристелей — горожане посчитали, что птицы погибли
Десяток птиц, лежащих в сугробах, увидела из своего окна жительница Магнитогорска и выложила видео в сеть. По мнению, местных жителей свиристели могли массово погибнуть
«Скорее всего, свиристели поели мерзлых ягод, а
Он также добавил, что такое случается с птицами довольно редко. Накануне перед днем, когда свиристелей нашли в сугробе, температура в Магнитогорске опускалась до минус 22 градусов.
Ольга Плеханова.