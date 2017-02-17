Пьяные свиристели массово впали в кому, переев мерзлых ягод в Магнитогорске

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) сняла видео с десятком безжизненно лежащих в снегу свиристелей — горожане посчитали, что птицы погибли из-за плохой экологии, а орнитологи предполагают, что пернатые впали в кому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Десяток птиц, лежащих в сугробах, увидела из своего окна жительница Магнитогорска и выложила видео в сеть. По мнению, местных жителей свиристели могли массово погибнуть из-за выбросов. Однако специалист по птицам считает, что пернатых можно было спасти, попросту отогрев их в домашних условиях.