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07:44 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяные свиристели массово впали в кому, переев мерзлых ягод в Магнитогорске

Как спасти пернатых, попавших в аналогичную ситуацию.

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) сняла видео с десятком безжизненно лежащих в снегу свиристелей — горожане посчитали, что птицы погибли из-за плохой экологии, а орнитологи предполагают, что пернатые впали в кому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Десяток птиц, лежащих в сугробах, увидела из своего окна жительница Магнитогорска и выложила видео в сеть. По мнению, местных жителей свиристели могли массово погибнуть из-за выбросов. Однако специалист по птицам считает, что пернатых можно было спасти, попросту отогрев их в домашних условиях.

«Скорее всего, свиристели поели мерзлых ягод, а из-за низкой температуры воздуха на улице организм птиц не смог разморозить пищу. В итоге они впали в состояние, близкое к коме. Погибают они не сразу. Так, что их можно было отогреть. Не исключено, что ягоды были не только замерзшие, но и перебродившие. Таким образом, птицы еще и опьянели», — рассказал орнитолог Евгений Попов.

Он также добавил, что такое случается с птицами довольно редко. Накануне перед днем, когда свиристелей нашли в сугробе, температура в Магнитогорске опускалась до минус 22 градусов.

Ольга Плеханова.

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