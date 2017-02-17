В Челябинске следователи выясняют причины смерти 14-летней девочки
Подросток была найдена родственниками в квартире в Ленинском районе.
Подросток была найдена родственниками в квартире в Ленинском районе.
Причины смерти 14-летней девочки выясняют следователи, сообщают в
Вчера, 16 февраля, в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска было обнаружено тело 14-летней девочки.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, тело обнаружили родственники.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.