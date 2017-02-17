В Челябинске следователи выясняют причины смерти 14-летней девочки

Причины смерти 14-летней девочки выясняют следователи, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Вчера, 16 февраля, в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска было обнаружено тело 14-летней девочки.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, тело обнаружили родственники.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Проверка взята на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области», — рассказывают в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.