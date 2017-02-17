В Уфе ведутся работы по устранению утечки воды из уличного колодца
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В пятницу, 17 февраля, в 7.00 часов в
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В пятницу, 17 февраля, в 7.00 часов в
На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала», УСБ Орджоникидезвского района и УГЗ по Орджоникидзевскому району.
Аварийной бригадой «Уфаводоканала» производится откачка воды из колодца, вода с проезжей части отведена в канализацию. Привлечены все необходимые профильные специалисты и техника. Специалистами УСБ Орджоникидзевского района организована очистка проезжей части, чтобы не допустить ее обледенения.
Как сообщили в администрации города, по состоянию на 8.00 часов холодное водоснабжение временно отсутствует в одном жилом доме по ул. Коммунаров. 26.