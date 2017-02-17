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07:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярской гимназии во время урока умер учитель

У 52-летнего мужчины остановилось сердце.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске в гимназии «Универс» прямо во время урока остановилось сердце учителя математики. Информация об этом появились в официальной группе учебного заведения.

Известно, что учителю было 52 года. Ему стало плохо во время урока во вторник, 14 февраля. Незамедлительно была вызвана «скорая помощь», однако спасти мужчину не удалось. Все ученики были перераспределены на занятия к другому педагогу.

В связи с этим трагическим событием учеников гимназии попросили в ближайшие дни воздержаться от ярких тонов в одежде и публичных поздравлений с днем рождения.

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