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07:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ГИБДД Находки расследует ДТП с тремя пострадавшими

Проехав на «красный», грузовик протаранил легковой автомобиль.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на оживленном перекрестке в Находке. Накануне, 16 февраля, грузовик протаранил легковой автомобиль, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате пострадали трое, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ОМВД РФ по Находке.

ДТП произошло в четверг на оживленном перекрестке с регулируемым движением и попало на камеру видеонаблюдения.

После того, как в дежурную часть городской полиции поступило сообщение о ДТП, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

«Установлено, что водитель грузового автомобиля Volvo нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с иномаркой Toyota Crown. В результате пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу», — передает пресс-служба ОВД.

В отношении 50-летнего водителя грузовика составлены административные протоколы по статьям 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов). Отмечается, что право на управление транспортным средством он получил в 2003 году и уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов.

Административное расследование продолжается.

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