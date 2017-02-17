ГИБДД Находки расследует ДТП с тремя пострадавшими

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на оживленном перекрестке в Находке. Накануне, 16 февраля, грузовик протаранил легковой автомобиль, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате пострадали трое, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ОМВД РФ по Находке.

ДТП произошло в четверг на оживленном перекрестке с регулируемым движением и попало на камеру видеонаблюдения.

После того, как в дежурную часть городской полиции поступило сообщение о ДТП, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

«Установлено, что водитель грузового автомобиля Volvo нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с иномаркой Toyota Crown. В результате пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу», — передает пресс-служба ОВД.

В отношении 50-летнего водителя грузовика составлены административные протоколы по статьям 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов). Отмечается, что право на управление транспортным средством он получил в 2003 году и уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов.

Административное расследование продолжается.