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07:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Начальника Братской дорожной инспекции осудят за взятку в 70 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Братской дорожной инспекции ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», обвиняемого получении взятки в размере 70 тысяч рублей. Злоумышленнику может грозить до 8 лет тюрьмы. Уголовное дело передали в суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, мужчина получил взятку от гражданина в размере 70 тысяч рублей за попустительство по службе и неисполнение обязанности по контролю за соблюдением ограничения движения в неблагоприятные периоды года и создании условий для беспрепятственного осуществления двумя физическими лицами деятельности по перевозке тяжеловесных грузов с нарушением нормативно установленных ограничений.

«Проведенные следственные мероприятия позволили установить его причастность к совершению преступления, а совокупность собранных доказательств по делу позволила органам следствия предъявить ему обвинение», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.

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