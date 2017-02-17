Начальника Братской дорожной инспекции осудят за взятку в 70 тысяч рублей

Прокуратура Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Братской дорожной инспекции ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», обвиняемого получении взятки в размере 70 тысяч рублей. Злоумышленнику может грозить до 8 лет тюрьмы. Уголовное дело передали в суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, мужчина получил взятку от гражданина в размере 70 тысяч рублей за попустительство по службе и неисполнение обязанности по контролю за соблюдением ограничения движения в неблагоприятные периоды года и создании условий для беспрепятственного осуществления двумя физическими лицами деятельности по перевозке тяжеловесных грузов с нарушением нормативно установленных ограничений.

«Проведенные следственные мероприятия позволили установить его причастность к совершению преступления, а совокупность собранных доказательств по делу позволила органам следствия предъявить ему обвинение», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.