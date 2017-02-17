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08:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Работы на обвале в центре Владивостока идут круглосуточно

На улице Станюковича, где при строительстве жилого комплекса произошло обрушение подпорной стены и части дороги, прокладывают временную теплотрассу.

Источник: vlc.ru

Также на участке идут инженерно-геологические изыскания для оценки грунта. Об этом ИА Дейта сообщили в мэрии Владивостока.

Участок улицы Станюковича от дома № 28 до дома № 37 оградили забором в целях обеспечения безопасности. В четверг, 16 февраля, были проведены подготовительные работы для строительства временной теплотрассы — завезли материалы, провели освещение. В настоящее время на объекте ведётся монтаж временной схемы теплоснабжения — работает спецтехника и рабочие. Планируется, что работы будут вестись круглосуточно.

Параллельно ведутся инженерно-геологические изыскания.

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