Работы на обвале в центре Владивостока идут круглосуточно

Также на участке идут инженерно-геологические изыскания для оценки грунта. Об этом ИА Дейта сообщили в мэрии Владивостока.

Участок улицы Станюковича от дома № 28 до дома № 37 оградили забором в целях обеспечения безопасности. В четверг, 16 февраля, были проведены подготовительные работы для строительства временной теплотрассы — завезли материалы, провели освещение. В настоящее время на объекте ведётся монтаж временной схемы теплоснабжения — работает спецтехника и рабочие. Планируется, что работы будут вестись круглосуточно.