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08:48 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Коммунальный потоп парализовал движение на Уралмаше

Вода затопила улицу Новаторов в Екатеринбурге.

Коммунальная авария произошла на Уралмаше, из-за чего под воду ушла часть дороги на улице Новаторов, сообщили 17 февраля «АиФ-Урал» в пресс-службе Водоканала.

На место выезжала ремонтная бригада, которой удалось оперативно отключить водовод. Из-за этого часть домов на Уралмаше остались без воды.

Сейчас на место уже выдвинулась бригада цеха по благоустройству, которая занимается устранением аварии.

Между тем потоп привел к пробкам на Уралмаше.

В январе на Уралмаше уже была крупная коммунальная авария. Некоторые дворы на улице 40 лет Октября превратились в реки. По адресу Ломоносова, 28 прорвало трубу с холодной водой. Из-за коммунального ЧП было затруднено движение общественного транспорта. Не могли проехать по затопленной улице троллейбусы и маршрутки.

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