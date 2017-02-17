Коммунальный потоп парализовал движение на Уралмаше
Вода затопила улицу Новаторов в Екатеринбурге.
Вода затопила улицу Новаторов в Екатеринбурге.
Коммунальная авария произошла на Уралмаше,
На место выезжала ремонтная бригада, которой удалось оперативно отключить водовод.
Сейчас на место уже выдвинулась бригада цеха по благоустройству, которая занимается устранением аварии.
Между тем потоп привел к пробкам на Уралмаше.
В январе на Уралмаше уже была крупная коммунальная авария. Некоторые дворы на улице 40 лет Октября превратились в реки. По адресу Ломоносова, 28 прорвало трубу с холодной водой.