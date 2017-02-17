Коммунальный потоп парализовал движение на Уралмаше

Коммунальная авария произошла на Уралмаше, из-за чего под воду ушла часть дороги на улице Новаторов, сообщили 17 февраля «АиФ-Урал» в пресс-службе Водоканала.

На место выезжала ремонтная бригада, которой удалось оперативно отключить водовод. Из-за этого часть домов на Уралмаше остались без воды.

Сейчас на место уже выдвинулась бригада цеха по благоустройству, которая занимается устранением аварии.

Между тем потоп привел к пробкам на Уралмаше.