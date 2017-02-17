Полиция разыскивает грабителя в дубленке и трико, напавшего на двух челябинок
ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля, РИА ФедералПресс. Челябинские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин в Тракторозаводском районе, сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля, РИА ФедералПресс. Челябинские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин в Тракторозаводском районе, сообщает
Неизвестный мужчина, применяя холодное оружие, напал на двух женщин с целью ограбления.
При этом в местных СМИ появилась информация, что в районе появился насильник. Полицейские данный факт не подтверждают, так как в ходе опроса пострадавших было установлено, что злоумышленник не совершил никаких действий сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
В настоящее время проводится комплекс
Был одет в коричневую дубленку (куртку), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета, черную вязаную шапку.
Полицейские просят граждан, располагающих