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08:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Полиция разыскивает грабителя в дубленке и трико, напавшего на двух челябинок

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля, РИА ФедералПресс. Челябинские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин в Тракторозаводском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Неизвестный мужчина, применяя холодное оружие, напал на двух женщин с целью ограбления.

При этом в местных СМИ появилась информация, что в районе появился насильник. Полицейские данный факт не подтверждают, так как в ходе опроса пострадавших было установлено, что злоумышленник не совершил никаких действий сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности нападавшего. Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности в возрасте 50−55 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, с тонкими губами.

Был одет в коричневую дубленку (куртку), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета, черную вязаную шапку.

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить об этом по телефону 02 или в ближайшее отделение полиции.

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