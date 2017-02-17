Полиция разыскивает грабителя в дубленке и трико, напавшего на двух челябинок

Неизвестный мужчина, применяя холодное оружие, напал на двух женщин с целью ограбления.

При этом в местных СМИ появилась информация, что в районе появился насильник. Полицейские данный факт не подтверждают, так как в ходе опроса пострадавших было установлено, что злоумышленник не совершил никаких действий сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности нападавшего. Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности в возрасте 50−55 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, с тонкими губами.

Был одет в коричневую дубленку (куртку), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета, черную вязаную шапку.