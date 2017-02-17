В Перми внедорожник протаранил карету скорой помощи

Утром 17 февраля 2017 года в Перми на перекрестке улиц Ленина — Газета «Звезда» столкнулись машина скорой помощи и внедорожник Ford. Фото с места ДТП разместили на городском форуме очевидцы, передает «Уралинформбюро».

По словам свидетелей аварии, спецавтомобиль со включенной мигалкой ехал по трамвайным путям от ЦУМа, а иномарка двигалась вниз по улице Газета «Звезда». У внедорожника разбита передняя часть, у кареты скорой — боковая. О пострадавших не сообщается.