Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Собчак против Брежневой: последний шанс
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
08:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми внедорожник протаранил карету скорой помощи

Со включенной мигалкой.

Утром 17 февраля 2017 года в Перми на перекрестке улиц Ленина — Газета «Звезда» столкнулись машина скорой помощи и внедорожник Ford. Фото с места ДТП разместили на городском форуме очевидцы, передает «Уралинформбюро».

По словам свидетелей аварии, спецавтомобиль со включенной мигалкой ехал по трамвайным путям от ЦУМа, а иномарка двигалась вниз по улице Газета «Звезда». У внедорожника разбита передняя часть, у кареты скорой — боковая. О пострадавших не сообщается.

Получить оперативный комментарий в ГИБДД на момент публикации новости не удалось.

Следует напомнить, что осенью 2016 года в Челябинске произошло страшное ДТП с участием скорой. Пьяный водитель Honda Civic на большой скорости протаранил спецавтомобиль. Погибли водитель скорой, фельдшер и 10-месячный мальчик. Второй фельдшер и мать младенца получили серьезные травмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кредитное бремя свердловчан выросло в 3,5 раза
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
СМИ: ЦБ накажет банки, не приспособленные для инвалидов
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь