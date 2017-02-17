Новосибирская полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов
Оказалось, что мужчина не имел права управлять автомобилем.
Оказалось, что мужчина не имел права управлять автомобилем.
Полицейские разыскали и задержали виновника ДТП, который наехал на двух пешеходов и скрылся с места происшествия.
Как сообщает
Сотрудники полиции организовали поиски и в тот же день задержали автомобиль, который и стал причиной аварии. За рулем находился 27-летний новосибирец, лишенный прав на управление транспортным средством. В отношении задержанного составлено два административных протокола.