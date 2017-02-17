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08:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов

Оказалось, что мужчина не имел права управлять автомобилем.

Полицейские разыскали и задержали виновника ДТП, который наехал на двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел на улице Междуреченская. Водитель наехал на молодых людей, которые шли по обочине, а после уехал. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции организовали поиски и в тот же день задержали автомобиль, который и стал причиной аварии. За рулем находился 27-летний новосибирец, лишенный прав на управление транспортным средством. В отношении задержанного составлено два административных протокола.

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