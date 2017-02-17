Полицейские вычислили, кто «заминировал» «Сити Молл» в день всех влюбленных
Молодая петербурженка задержана по подозрению в телефонном «терроризме».
Молодая петербурженка задержана по подозрению в телефонном «терроризме».
Предполагается, что 14 февраля она сообщала о якобы заложенной бомбе в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте.
Как стало известно «Фонтанке», 34-летнюю женщину задержали 16 февраля оперативники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте), подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Теперь ей грозит штраф до двухсот тысяч или даже лишение свободы сроком на два года.