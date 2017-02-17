В Челябинске суд оставил под домашним арестом ректора УралГУФКа Евгения Орехова и его дочь

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Следователь указал на то, что закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемых под стражей не представляется возможным, а также в связи с отсутствием оснований для изменения ранее избранной меры пресечения.

Орехов против удовлетворения ходатайства не возражал, но просил увеличить время прогулок и разрешить пользование телефонной связью для общения с адвокатом. Анастасия Орехова также просила увеличить время прогулок в течение двух часов с людьми, не являющимися свидетелями и потерпевшими по уголовному делу.

Суд удовлетворил ходатайство защиты, увеличив обвиняемым время для прогулок до двух часов. Но отказал в осуществлении телефонных звонков на номер адвоката.

Как уже сообщало Накануне.RU, Евгений Орехов был задержан в мае. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он получил через посредников взятку в виде 200 тыс. руб. за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. В августе по обвинению в посредничестве во взяточничестве была задержана дочь Орехова.

В январе 2017 года стало известно, что следователи установили причастность ректора УралГУФК к совершению еще 5 преступных эпизодов. По версии следствия, с марта 2015 года по май 2016 года им получены взятки от представителей коммерческих организаций в сумме более 2 млн рублей за обеспечение победы в конкурсах на проведение работ и оказание услуг для нужд учебного заведения.