В Самаре задержаны два водителя, сбившие детей и скрывшиеся с мест ДТП

В Самаре на территории микрорайона Крутые Ключи произошло два похожих ДТП, в которых водители, сбив несовершеннолетних пешеходов, покинули место аварии, не оказав пострадавшим первую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Первое ДТП случилось на бульваре Ивана Финютина. Здесь 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего поспешно покинул место ДТП.

Аналогичный случай произошел на улице Мира, где 34-летний водитель автомашины «Volkswagen Lupo», нарушив правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода, сбил восьмилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в установленном месте без сопровождения взрослых. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему ребенку первую помощь.

Пострадавшие в результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести — врачи назначили девочке амбулаторное лечение, а мальчик был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели места ДТП, подробно опросили жителей микрорайона и прохожих, ставших очевидцами происшествий, изучили записи видеорегистраторов, предоставленные местными автовладельцами. Полученные сведения помогли полицейским в кратчайшие сроки установить личность нарушителей и задержать их. Причастность мужчин к дорожно-транспортным происшествиям подтвердили и механические повреждения их автомашин, характерные для ДТП.