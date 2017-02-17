Совладельцу «дочки» УГМК продлили арест

Городской суд Верхней Пышмы продлил арест совладельцу «УГМК-Вторцветмет» (дочерняя структура УГМК) Евгению Доринскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Назвать «Уралинформбюро» конкретные сроки в суде затруднились, отметив, что обычно нахождение в СИЗО продлевают на 2 месяца.

Заседание по делу откладывалось несколько раз — обвиняемый не мог явиться в суд из-за болезни. Следующее рассмотрение дела назначено на 14 марта.

Евгений Доринский был взят под стражу в декабре 2015 года. По версии следствия, он принял партию металлолома, но не оплатил ее.