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09:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Совладельцу «дочки» УГМК продлили арест

Суд продолжит рассмотрение дела в марте.

Источник: УралИнформБюро

Городской суд Верхней Пышмы продлил арест совладельцу «УГМК-Вторцветмет» (дочерняя структура УГМК) Евгению Доринскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Назвать «Уралинформбюро» конкретные сроки в суде затруднились, отметив, что обычно нахождение в СИЗО продлевают на 2 месяца.

Заседание по делу откладывалось несколько раз — обвиняемый не мог явиться в суд из-за болезни. Следующее рассмотрение дела назначено на 14 марта.

Евгений Доринский был взят под стражу в декабре 2015 года. По версии следствия, он принял партию металлолома, но не оплатил ее.

С 2006 до 2012 года Доринский являлся коммерческим директором «УГМК-Вторцветмет», ему принадлежит 30% акций завода. Он числится совладельцем еще порядка десяти предприятий, в их числе Березовский завод по обработке цветных металлов, Урало-Сибирская медная компания, ТД «Уральские цветные металлы».

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