В Омске женщину-газелистку будут судить за ДТП, в котором погибли два человека

По версии следствия, 12 июля 2016 года Нуркина двигалась по трассе Сыропятское — Калачинск на грузовой «ГАЗели». В районе 39 км она не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с двигавшейся на встречу «шестеркой».

В результате аварии 58-летний водитель и 35-летняя пассажирка ВАЗ-2106 скончались на месте происшествия.

Свою вину в преступлении обвиняемая не признала.

Уголовное дело направлено в Кормиловский районный суд. Женщина грозит до семи лет лишения свободы.