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09:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске женщину-газелистку будут судить за ДТП, в котором погибли два человека

39-летняя Жибек Нуркина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следствия, 12 июля 2016 года Нуркина двигалась по трассе Сыропятское — Калачинск на грузовой «ГАЗели». В районе 39 км она не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с двигавшейся на встречу «шестеркой».

В результате аварии 58-летний водитель и 35-летняя пассажирка ВАЗ-2106 скончались на месте происшествия.

Свою вину в преступлении обвиняемая не признала.

Уголовное дело направлено в Кормиловский районный суд. Женщина грозит до семи лет лишения свободы.

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