В Красноярске осудили готовившего взрыв террориста

16 февраля в Красноярске вынесли приговор гражданину Таджикистана, который был признан виновным в целом ряде преступлений террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

В числе предъявленных мужчине обвинений — приготовление к совершению взрыва, финансирование терроризма, приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства, незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества, подстрекательство к участию в деятельности террористической организации.

Приговором Приволжского окружного военного суда, оглашенным вчера в Красноярске, подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.