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10:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончался ученик из Нижнекамска, которому одноклассник выстрелил в глаз из пистолета

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова.). В ДРКБ скончался школьник из Нижнекамска, получивший ранение глаза в результате неосторожного выстрела из пневматического пистолета с близкого расстояния, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Ребенок был доставлен в ДРКБ сразу после получения ранения и был прооперирован дважды, при этом второй раз ему была выполнена сложная нейрохирургическая операция из-за проникающего пулевого ранения глаза, которая проводилась при консультации ведущего офтальмохирурга федерального центра (Москва) по видеоконференцсвязи.

Но в послеоперационном периоде у ребенка случилось осложнение, в результате проникающего ранения и повреждения центральной нервной системы, что привело к остановке сердечной деятельности. По словам специалистов, предугадать развитие такого осложнения было невозможно. Необходимые реанимационные мероприятия проведены своевременно. Окончательная причина смерти будет устанавливаться судебно-медицинскими экспертами.

Происшествие случилось 11 февраля в нижнекамской школе № 1. Во время урока ученик 9-го класса выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему однокласснику. Мальчик получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Чтобы извлечь пулю, ребенка перевезли в ДРКБ. Несмотря на усилие врачей, пулю извлечь из глаза не удалось, а ребенок скончался.

Ранее в пресс-службе УМВД по Нижнекамску рассказали ИА «Татар-информ», что подросток из Нижнекамска некоторое время назад купил пневматический пистолет. Увидев оружие у сына, отец забрал его и спрятал. Однако сын нашел пистолет и отдал на хранение товарищу.

В субботу, 11 февраля, юноша принес пистолет в школу, чтобы вернуть его хозяину. Отдавая оружие, он забыл сообщить, что пистолет заряжен. Около половины первого, когда за несколько минут до окончания урока учительница вышла из класса, владелец пистолета достал его из сумки и начал играться и размахивать им. В этот момент он случайно нажал на курок и пилу попала в глаз однокласснику, который сидел справа от него.

Известно, что конфликта между одноклассниками не было.

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