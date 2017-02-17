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10:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-милиционер «скостил» себе срок за убийство 6 человек на Среднем Урале

Благодаря сделке со следствием.

17 февраля 2017 года Верхнепышминский горсуд продлил срок ареста экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, который обвиняется в убийстве шести человек. Он останется в СИЗО до 6 июня 2017 года, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Сегодня стало известно, что обвиняемый заключил досудебное соглашение, и его дело будет рассматриваться в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление — прим.ред.). Таким образом, мужчина избежит пожизненного заключения. Следующее заседание состоится 2 марта 2017 года. Не исключено, что в этот день ему вынесут приговор.

По версии следствия, в 2003 и 2010 годах Байрамбеков по заказу застрелил двух предпринимателей в Екатеринбурге. А в 2014 году он заинтересовался оккультизмом и принес в жертву четырех бомжей под Среднеуральском. Он связывал мужчин, перерезал им горло, а затем закапывал трупы. «Обряд» он проводил ночью в лесу на специальных площадках для жертвоприношений.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия). Мужчину признали вменяемым по итогам трех экспертиз.

До совершения преступлений Байрамбеков год служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане.

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