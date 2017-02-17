Грабитель убил женщину, которая пыталась задержать его

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, нападение произошло 30 ноября 2016 года. На улице мужчина напал на женщину, намереваясь похитить имущество. Выяснив, что ничего ценного у нее при себе нет, преступник хотел убежать. Женщина схватила его за куртку, пытаясь задержать. Тогда прикамец перочинным ножом несколько раз ее ударил.

От полученных ранений женщина скончалась в медицинском учреждении.

Этим же вечером на улице мужчина напал на несовершеннолетнюю жительницу города Березники. Силой он отобрал у нее сотовый телефон и скрылся.

Позднее преступник был задержан. По фактам грабежа, покушения на грабеж и убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его материалы переданы в Березниковский городской суд.