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10:23 (мск), источник: Новости Перми

Грабитель убил женщину, которая пыталась задержать его

В конце ноября прошлого года в Березниках 37-летний мужчина напал на женщину и пытался ограбить ее. После неудачной попытки он попытался убежать, а пострадавшая решила его остановить. В итоге он зарезал ее.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, нападение произошло 30 ноября 2016 года. На улице мужчина напал на женщину, намереваясь похитить имущество. Выяснив, что ничего ценного у нее при себе нет, преступник хотел убежать. Женщина схватила его за куртку, пытаясь задержать. Тогда прикамец перочинным ножом несколько раз ее ударил.

От полученных ранений женщина скончалась в медицинском учреждении.

Этим же вечером на улице мужчина напал на несовершеннолетнюю жительницу города Березники. Силой он отобрал у нее сотовый телефон и скрылся.

Позднее преступник был задержан. По фактам грабежа, покушения на грабеж и убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его материалы переданы в Березниковский городской суд.

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