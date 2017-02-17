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10:23 (мск), источник: Om1.ru

Омский следком занялся случаем заражения семьи туберкулезом из-за врачебной ошибки

Ведомство организовало проверку по сообщениям из СМИ о заражении туберкулезом целой семьи. Предположительно, произошло это из-за того, врач не выявил на снимках заболевание.

Очередной скандальный случай из-за врачебной ошибки разразился в Омской области. Из-за недосмотра сельского рентгенолога у местного жителя не был выявлен туберкулез, отчего заразились члены его семьи.

Следственные органы Следственного комитета по Омской области начали доследственную проверку по тревожным сообщениям в СМИ о врачебной ошибке, повлекшей за собой тяжелое заболевание.

Согласно предварительным данным, произошел инцидент в сентябре 2015 года в поселке Оконешниково. Местный житель, молодой парень, проходил обследование перед тем, как отправиться в армию. Однако врач-рентгенолог совершил ошибку и не обнаружил у призывника туберкулез. Вскоре выяснилось, что все члены семьи, даже младшие дети, заражены опасной болезнью.

Из-за того, что лечение не было начато вовремя, парню и его матери получили инвалидность II группы.

Как сообщает региональный Следственный комитет, во время проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства случившегося. Также ведомство организует проведение необходимых медицинских исследований. По результатам проверки будут дана правовая оценка действий врача.

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