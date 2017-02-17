Омский следком занялся случаем заражения семьи туберкулезом из-за врачебной ошибки
Ведомство организовало проверку по сообщениям из СМИ о заражении туберкулезом целой семьи. Предположительно, произошло это
Ведомство организовало проверку по сообщениям из СМИ о заражении туберкулезом целой семьи. Предположительно, произошло это
Очередной скандальный случай
Следственные органы Следственного комитета по Омской области начали доследственную проверку по тревожным сообщениям в СМИ о врачебной ошибке, повлекшей за собой тяжелое заболевание.
Согласно предварительным данным, произошел инцидент в сентябре 2015 года в поселке Оконешниково. Местный житель, молодой парень, проходил обследование перед тем, как отправиться в армию. Однако
Как сообщает региональный Следственный комитет, во время проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства случившегося. Также ведомство организует проведение необходимых медицинских исследований. По результатам проверки будут дана правовая оценка действий врача.