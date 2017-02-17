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10:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

После перестрелки между водителями автобусов возбуждено уголовное дело

В Иглино возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, сообщает пресс-служба МВД по РБ. По информации ведомства, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью водителям транспортного предприятия.

Напомним, вчера около 13.00 часов в дежурную часть Отдела МВД России по Иглинскому району поступило сообщение, что около базы отдыха «Ташлы» произошел конфликт между водителями автобусов.

Одна из сторон применила травматическое оружие, в результате чего несколько человек обратилось за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 115 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Полицейскими уже установлены граждане, которые могут быть причастны к совершению преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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