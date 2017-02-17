Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Житель Башкортостана серьезно пострадал при тушении загоревшегося холодильника.
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Житель Башкортостана серьезно пострадал при тушении загоревшегося холодильника.
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«63-летний мужчина при самостоятельном тушении огня получил термические ожоги I и II степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение Раевской ЦРБ. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.
Пожар был потушен до прибытия пожарных расчетов.