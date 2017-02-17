В Уфе из-за утечки воды затопило улицу

Водой залило не только двор этого дома, но и соседние дома, расположенные по улице Вологодская. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, проезжая часть на этом участке моментально превратилась в каток.

— На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала» и Управления по благоустройству Орджоникидзевского района. Аварийной бригадой производится откачка воды из колодца, вода с проезжей части отведена в канализацию. Организована очистка проезжей части, чтобы не допустить ее обледенения, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.