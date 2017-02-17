В Уфе из-за утечки воды затопило улицу
Сегодня в 07.00 часов произошла утечка воды из колодца по улице Коммунаров, 26.
Сегодня в 07.00 часов произошла утечка воды из колодца по улице Коммунаров, 26.
Водой залило не только двор этого дома, но и соседние дома, расположенные по улице Вологодская. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, проезжая часть на этом участке моментально превратилась в каток.
— На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала» и Управления по благоустройству Орджоникидзевского района. Аварийной бригадой производится откачка воды из колодца, вода с проезжей части отведена в канализацию. Организована очистка проезжей части, чтобы не допустить ее обледенения, — прокомментировали в
В результате аварии один дом остался без холодной воды — по улице Коммунаров, 26. Работы в настоящее время продолжаются, причины аварии пока не выяснены.
Напомним, это уже третья авария с утечкой воды в Уфе за последнюю неделю. 11 февраля подобное было зафиксировано по улице Миннигали Губайдулина, где без воды осталось девять домов. 13 февраля уже 27 домов отключили от водоснабжения в связи с аварией на Уфимском шоссе, 10. По мнению специалистов «Уфаводоканала», причиной утечки воды стали трещины в трубопроводе, образовавшиеся в результате подвижки грунтов.