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10:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани найден убитым студент из Африки

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани найдено тело 24-летнего студента из Африки, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на улице Аделя Кутуя возле дома № 1. Тело гражданина африканского государства Чад обнаружили случайные прохожие в 22 часа. Молодой человек скончался в результате множественных ножевых ранений.

Устанавливаются все детали происшествия.

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