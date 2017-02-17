В Казани найден убитым студент из Африки
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани найдено тело 24-летнего студента из Африки, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани найдено тело 24-летнего студента из Африки, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось на улице Аделя Кутуя возле дома № 1. Тело гражданина африканского государства Чад обнаружили случайные прохожие в 22 часа. Молодой человек скончался в результате множественных ножевых ранений.
Устанавливаются все детали происшествия.