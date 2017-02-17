Пропавшая после свидания волгоградка найдена мертвой

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в декабре 2016 года 29-летний сожитель гостил вместе с погибшей у своих родителей в селе Цаца. 27 декабря он решил показать ей место своей работы — базу, где он периодически помогал ремонтировать автомобили. Там пара вместе со сторожем стала распивать спиртное. В какой-то момент межу женщиной и ее спутником произошел конфликт, в ходе которого тот несколько раз ударил ее рукой, один раз попав ей по шее. Через некоторое время конфликт был исчерпан и застолье продолжилось.

Под утро компания легла спать, а когда мужчины проснулись, то женщина была уже мертва. Испугавшись, ее ранее судимый сожитель вывез тело на окраину села, а своим родственникам сказал, что его спутница уехала.