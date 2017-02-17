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10:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Пропавшая после свидания волгоградка найдена мертвой

27-летняя женщина, пропавшая после свидания, найдена мертвой в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в декабре 2016 года 29-летний сожитель гостил вместе с погибшей у своих родителей в селе Цаца. 27 декабря он решил показать ей место своей работы — базу, где он периодически помогал ремонтировать автомобили. Там пара вместе со сторожем стала распивать спиртное. В какой-то момент межу женщиной и ее спутником произошел конфликт, в ходе которого тот несколько раз ударил ее рукой, один раз попав ей по шее. Через некоторое время конфликт был исчерпан и застолье продолжилось.

Под утро компания легла спать, а когда мужчины проснулись, то женщина была уже мертва. Испугавшись, ее ранее судимый сожитель вывез тело на окраину села, а своим родственникам сказал, что его спутница уехала.

14 февраля тело погибшей нашли местные жители. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ее смерть наступила от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи.

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